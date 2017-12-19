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Зі світлом та без заторів: Гройсман доручив терміново подолати наслідки негоди

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив місцевій владі до кінця вівторка, 19 грудня, відновити енергопостачання у населених пунктах, які залишилася без світла через негоду, та ліквідувати затори на трасах. Відповідне розпорядження глава Уряду зробив під час екстреної селекторної наради у Вінниці, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.

“Мене не цікавить скільки у вас техніки та суміші. Мене цікавить: чи є у вас рух транспорту по дорогах, чи стоять люди в заторах, чи є тепло в населених пунктах. В країні є все — і ресурси, і гроші. Проблем з прибиранням снігу чи відновленням енергопостачання немає. Отже, голови ОДА в 21.00 мають доповісти мені про стан справ”, — наголосив Гройсман.

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Як уточнив він, подолання наслідків негоди вимагає злагоджених дій місцевої влади та рятувальних служб, і саме від координації цієї роботи залежить швидкість виконання всіх робіт та вирішення труднощів.

У ході наради її учасники зазначали, що рясні опади наразі припинилися, і дорогами загального користування вже можна без перешкод проїхати. У ліквідації наслідків негоди задіяно 949 одиниць спецтехніки, розгорнуті десятки мобільних пунктів обігріву для водіїв, які опинилися у сніжних заторах.

Додамо, за інформацією ДСНС через негоду понад 170 населених пунктів залишился без світла.

Нагадаємо, до прибирання Києва після снігопаду залучили підрозділи Міноборони.

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