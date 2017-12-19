Со светом и без пробок: Гройсман поручил срочно преодолеть последствия непогоды

"Меня не интересует сколько у вас техники и смеси. Меня интересует: есть ли у вас движение транспорта по дорогам, стоят люди в пробках, есть тепло в населенных пунктах. В стране есть все - и ресурсы, и деньги. Проблем с уборкой снега или восстановлением энергоснабжения нет. Итак, председатели ОГА в 21.00 должны доложить мне о состоянии дел", - отметил Гройсман.

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Как уточнил он, преодоление последствий непогоды требует согласованных действий местных властей и спасательных служб, и именно от координации этой работы зависит скорость выполнения всех работ и решения проблем.

В ходе совещания его участники отмечали, что обильные осадки пока прекратились, и по дорогам общего пользования уже можно беспрепятственно проехать. В ликвидации последствий непогоды задействованы 949 единиц спецтехники, развернутые десятки мобильных пунктов обогрева для водителей, которые оказались в снежных заторах.

Добавим, по информации ГСЧС из-за непогоды более 170 населенных пунктов остались от света.

Напомним, в уборку Киева после снегопада привлекли подразделения Минобороны.