Журналістку без фармосвіти взяли на роботу в аптеку провізором

Так, журналістка спробувала влаштуватися на роботу в аптеку провізором. Знайшла у Інтернеті відкриту вакансію - і записалася на співбесіду в одну із аптек спального району столиці.

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Співбесіда проходила у кабінеті завідувача аптеки. Журналістці, яка представилася студенткою 1-го курсу заочного відділення медичного університету за спеціальністю фармація, поставили всього три запитання: звідки родом, коли потрібно відпустити на сесію та чому виникла потреба працювати в галузі фармації. Запевнили, що відсутність профільної освіти не головне, ключове - це здібності і бажання працювати.

"У нас є така практика - працюють дівчата без освіти", - повідомили журналістці під час співбесіди.

За півгодини журналістку без фармосвіти влаштували на роботу в аптеку провізором. Про наявність паспорту громадянина України чи медичної книжки у майбутнього працівника навіть не запитували.

Нагадаємо, як з’ясували журналісти, аптеки свідомо завищують вартість ліків у вихідні дні.

У Верховній Раді озвучили свою версію дорожнечі медпрепаратів в Україні. Нардепи вважають, що ціни завищені ще й через монополізацію ринку з боку мережевих аптек.

З метою змінити ситуацію, у парламент був внесений законопроект №8591. Він передбачає значні обмеження для мережевого аптечного бізнесу.

Документ також висуває вимогу про обов'язкову вищу фармацевтичну освіту до кожного бізнесмена-аптекаря.

Проти законопроекту виступили мережевики. При цьому, дрібний і середній бізнес документ повністю підтримали. Сьогодні "аптечний закон" перебуває на доопрацюванні у його авторів.