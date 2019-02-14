Журналістку без фармосвіти взяли на роботу в аптеку провізором
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Аби стати за аптечний прилавок - треба мати медичну освіту. Фармацевти - це ті, хто закінчив училище чи коледж, вони мають право продавати виключно безрецептурні препарати. Провізором може бути лише медик із вищою освітою, і він має право відпускати медикаменти за рецептом. Ці норми прописані у чинному законодавстві, але на практиці вони не діють. Це з'ясували журналісти ТРК Україна під час соціального експерименту, передає УНН із посиланням на відеоматеріал телеканалу.
Так, журналістка спробувала влаштуватися на роботу в аптеку провізором. Знайшла у Інтернеті відкриту вакансію - і записалася на співбесіду в одну із аптек спального району столиці.
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Співбесіда проходила у кабінеті завідувача аптеки. Журналістці, яка представилася студенткою 1-го курсу заочного відділення медичного університету за спеціальністю фармація, поставили всього три запитання: звідки родом, коли потрібно відпустити на сесію та чому виникла потреба працювати в галузі фармації. Запевнили, що відсутність профільної освіти не головне, ключове - це здібності і бажання працювати.
"У нас є така практика - працюють дівчата без освіти", - повідомили журналістці під час співбесіди.
За півгодини журналістку без фармосвіти влаштували на роботу в аптеку провізором. Про наявність паспорту громадянина України чи медичної книжки у майбутнього працівника навіть не запитували.
Нагадаємо, як з’ясували журналісти, аптеки свідомо завищують вартість ліків у вихідні дні.
У Верховній Раді озвучили свою версію дорожнечі медпрепаратів в Україні. Нардепи вважають, що ціни завищені ще й через монополізацію ринку з боку мережевих аптек.
З метою змінити ситуацію, у парламент був внесений законопроект №8591. Він передбачає значні обмеження для мережевого аптечного бізнесу.
Документ також висуває вимогу про обов'язкову вищу фармацевтичну освіту до кожного бізнесмена-аптекаря.
Проти законопроекту виступили мережевики. При цьому, дрібний і середній бізнес документ повністю підтримали. Сьогодні "аптечний закон" перебуває на доопрацюванні у його авторів.