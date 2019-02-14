Журналистку без фармобразования взяли на работу в аптеку провизором

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Чтобы стать за аптечный прилавок - надо иметь медицинское образование. Фармацевты - это те, кто закончил училище или колледж, они имеют право продавать исключительно безрецептурные препараты. Провизором может быть только медик с высшим образованием, и он имеет право отпускать медикаменты по рецепту. Эти нормы прописаны в действующем законодательстве, но на практике они не действуют. Это выяснили журналисты ТРК Украина в ходе социального эксперимента, передает УНН со ссылкой на видеоматериал телеканала.