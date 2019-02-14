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Журналистку без фармобразования взяли на работу в аптеку провизором

Журналистку без фармобразования взяли на работу в аптеку провизором

Киев  •  УНН

 • 53406 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Чтобы стать за аптечный прилавок - надо иметь медицинское образование. Фармацевты - это те, кто закончил училище или колледж, они имеют право продавать исключительно безрецептурные препараты. Провизором может быть только медик с высшим образованием, и он имеет право отпускать медикаменты по рецепту. Эти нормы прописаны в действующем законодательстве, но на практике они не действуют. Это выяснили журналисты ТРК Украина в ходе социального эксперимента, передает УНН со ссылкой на видеоматериал телеканала.

Так, журналистка попыталась устроиться на работу в аптеку провизором. Нашла в Интернете открытую вакансию - и записалась на собеседование в одну из аптек спального района столицы.

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Собеседование проходило в кабинете заведующего аптеки. Журналистке, которая представилась студенткой 1-го курса заочного отделения медицинского университета по специальности фармация, поставили всего три вопроса: откуда родом, когда нужно отпустить на сессию и почему возникла необходимость работать в области фармации. Заверили, что отсутствие профильного образования не главное, ключевое - это способности и желание работать.

"У нас есть такая практика - работают девушки без образования", - сообщили журналистке во время собеседования.

Через полчаса журналистку без фармобразования устроили на работу в аптеку провизором. О наличии паспорта гражданина Украины или медицинской книжки у будущего работника даже не спрашивали.

Напомним, как выяснили журналисты, аптеки сознательно завышают стоимость лекарств в выходные дни.

В Верховной Раде озвучили свою версию дороговизны медпрепаратов в Украине. Нардепы считают, что цены завышены еще и из-за монополизации рынка со стороны сетевых аптек.

С целью изменить ситуацию, в парламент был внесен законопроект №8591. Он предусматривает значительные ограничения для сетевого аптечного бизнеса.

Документ также выдвигает требование об обязательном высшем фармацевтическом образовании к каждому бизнесмену-аптекарю.

Против законопроекта выступили сетевики. При этом, мелкий и средний бизнес документ полностью поддержали. На данный момент "аптечный закон" находится на доработке у его авторов.

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