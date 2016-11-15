Жодної провокації під час проведення мітингів у Києві поки не зафіксовано – А.Крищенко
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Начальник Головного управління поліції у місті Києві Андрій Крищенко повідомив, що правоохоронці поки не зареєстрували жодної провокації під час проведення мітингів у столиці. Про це він повідомив під час підходу до преси передає кореспондент УНН.
“У нас немає інформації, щоб були якість провокації. Були особи, які під Національний банк України прийшли на мітинг і в них металошукачі виявили травматичну зброю, але вона була зареєстрована, належала цим людям, їх туди не пропустили, але й нікого не затримали, зброї не вилучали”, — сказав А.Крищенко.
Раніше речник ГУ НП у Києві Оксана Блищик повідомила, що станом на 13:50 у відділках поліції Києва немає затриманих під час масових акцій в центрі міста.