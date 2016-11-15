Никакой провокации во время проведения митингов в Киеве пока не зафиксировано - А.Крищенко

"У нас нет информации, чтобы были какие-то провокации. Были лица, которые под Национальный банк Украины пришли на митинг и у них металлоискатели обнаружили травматическое оружие, но оно было зарегистрировано, принадлежало этим людям, их туда не пропустили, но и никого не задержали, оружия не изымали", - сказал А.Крищенко.

Ранее пресс-секретарь ГУ НП в Киеве Оксана Блищик сообщила, что на 13:50 в отделениях полиции Киева нет задержанных во время массовых акций в центре города.