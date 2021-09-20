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Жоден прогноз щодо Covid-19 ще не справдився: Голубовська про закінчення пандемії

Київ • УНН

 • 28969 перегляди

КИЇВ. 20 вересня. УНН. Жоден прогноз щодо Covid-19 ще не справдився, тому давати прогнози по закінченню пандемії “невдячна” справа. Про це в ефірі телеканалу “НАШ” заявила головний інфекціоніст, заслужений лікар Ольга Голубовська.

Цитата

“Така це невдячна справа давати прогнози по цій коронавірусній хворобі. Тому, що ні один прогноз поки, що не виправдався. Коли це все почалося рік тому, ніхто цього не очікував, хоча експерти ВООЗ у 2018 році попереджали, що нас чекає пандемія, викликана невідомим збудником і, скоріше за все, вона буде респіраторною”, — заявила Голубовська.

Деталі

Вона відзначила, що ніхто не очікував весняної хвилі зростання.

“Ми вважали, що у коронавірусу сезон зимово-осінній. А виявилося, що весняна хвиля по інтенсивності в разів 5 була більшою. Це через те, що цей вірус із достатньо-серйозним пандемічним потенціалом”, — каже Голубовська.

Доповнення

Протягом 19 вересня в Україні зафіксували 2 265 нових підтверджених випадків COVID-19. До лікарень госпіталізували 1 255 осіб, летальних випадків — 44.

Упродовж минулої доби в Україні проти коронавірусу було щеплено 36 029 осіб. Із них першою дозою вакциновано — 21 118 осіб, завершили вакцинацію (ввели дві дози) — 14 911 людини. Загалом від початку кампанії зроблено 11,4 млн щеплень.

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