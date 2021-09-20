Ни один прогноз по Covid-19 еще не сбылся: Голубовская об окончании пандемии

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"Такое это неблагодарное дело давать прогнозы по этой коронавирусной болезни. Потому что ни один прогноз пока, не оправдался. Когда это все началось год назад, никто этого не ожидал, хотя эксперты ВОЗ в 2018 году предупреждали, что нас ждет пандемия, вызванная неизвестным возбудителем и, скорее всего, она будет респираторной", - заявила Голубовская.

Детали

Она отметила, что никто не ожидал весенней волны роста.

"Мы считали, что у коронавируса сезон зимне-осенний. А оказалось, что весенняя волна по интенсивности в раз 5 была больше. Это потому, что этот вирус с достаточно серьезным пандемическим потенциалом", - говорит Голубовская.

Дополнение

В течение 19 сентября в Украине зафиксировали 2265 новых подтвержденных случаев COVID-19. В больницы было госпитализировано 1255 человек, летальных случаев - 44.



За прошедшие сутки в Украине против коронавируса было привито 36029 человек. Из них первой дозой прививки - 21118 человек, завершили вакцинацию (ввели две дозы) - 14 911 человек. Всего с начала кампании сделано 11400000 прививок.