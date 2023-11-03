Жнива-2023: зібрали вже понад 67 млн тонн нового врожаю
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. В Україні зібрано понад 67 млн тонн зернових та олійних культур, повідомили у п'ятницю в Мінагрополітики, пише УНН.
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"Станом на початок листопада в Україні намолочено понад 67 млн тонн нового врожаю, зокрема зернових культур — 47 млн 184,1 тис. тонн, олійних — 19, 958 тис. тонн", - ідеться у повідомленні.
Як вказано, збір зернових та зернобобових культур проведено на площі 9 324,6 тис. га при врожайності 50,6 ц/га, в тому числі:
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- пшениці обмолочено 4 694,5 тис. га (врожайність — 47,7 ц/га), намолочено 22 409 тис. тонн;
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- кукурудзи обмолочено 2 420,1 тис. га (врожайність — 70,8 ц/га), намолочено 17 133 тис. тонн;
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- ячменю обмолочено 1 504,5 тис. га (врожайність — 39,2 ц/га), намолочено 5 890 тис. тонн;
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- гороху обмолочено 154,4 тис. га (врожайність — 25,8 ц/га), намолочено 398,2 тис. тонн;
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- гречки обмолочено 138,7 тис. га (врожайність — 14,9 ц/га), намолочено 206,5 тис. тонн;
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- проса обмолочено 78,7 тис. га (врожайність — 22,7 ц/га), намолочено 178,6 тис. тонн;
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- інших зернових та зернобобових культур обмолочено 333,8 тис. га, намолочено 969,3 тис. тонн.
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Найбільший показник намолоту зернових, як повідомляється, - в аграріїв Вінниччини, вони зібрали майже 4 млн тонн. Черкащина, Кіровоградщина, Полтавщина, Одещина та Дніпропетровщина зібрали понад 3 млн тонн зерна кожна. По 2 млн тонн зернових намолотили сільгосптоваровиробники Київщини, Миколаївщини, Тернопільщини, Сумщини, Хмельниччини та Чернігівщини.
Збирання олійних культур проведено на площі 7 938 тис. га, з яких:
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- соняшник обмолочено на площі 4 776,3 тис. га (врожайність — 23,7 ц/га), намолочено 11 310 тис. тонн насіння;
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- збір сої проведено на площі 1 765,6 тис. га (врожайність — 26,3 ц/га), намолочено 4 643 тис. тонн;
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- ріпак обмолочено на площі 1 396 тис. га (врожайність — 28,7 ц/га), намолочено 4 005 тис. тонн насіння. Збір завершено.
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Намолот соняшнику найвищий на Дніпропетровщині – 1 428 тис. тонн та Кіровоградщині – 1 426 тис. тонн. Лідером зі збору сої є Хмельниччина – 576,9 тис. тонн.
Збір цукрових буряків триває, їх викопано на площі 183,8 тис. га, накопано 8 729,2 тис. тонн солодких коренів при врожайності 475 ц/га.
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