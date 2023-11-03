Жатва-2023: собрали уже более 67 млн тонн нового урожая
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Украине собрано более 67 млн тонн зерновых и масличных культур, сообщили в пятницу в Минагрополитики, пишет УНН.
Детали
"По состоянию на начало ноября в Украине намолочено более 67 млн тонн нового урожая, в том числе зерновых культур — 47 млн 184,1 тыс. тонн, масличных — 19, 958 тыс. тонн", - говорится в сообщении.
Как указано, сбор зерновых и зернобобовых культур проведен на площади 9 324,6 тыс. га при урожайности 50,6 ц/га, в том числе:
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- пшеницы обмолочено 4 694,5 тыс. га (урожайность — 47,7 ц/га), намолочено 22 409 тыс. тонн;
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- кукурузы обмолочено 2 420,1 тыс. га (урожайность — 70,8 ц/га), намолочено 17 133 тыс. тонн;
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- ячменя обмолочено 1 504,5 тыс. га (урожайность — 39,2 ц/га), намолочено 5 890 тыс. тонн;
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- гороха обмолочено 154,4 тыс. га (урожайность — 25,8 ц/га), намолочено 398,2 тыс. тонн;
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- гречки обмолочено 138,7 тыс. га (урожайность — 14,9 ц/га), намолочено 206,5 тыс. тонн;
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- проса обмолочено 78,7 тыс. га (урожайность — 22,7 ц/га), намолочено 178,6 тыс. тонн;
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- других зерновых и зернобобовых культур обмолочено 333,8 тыс. га, намолочено 969,3 тыс. тонн.
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Наибольший показатель намолота зерновых, как сообщается, - у аграриев Винницкой области, они собрали почти 4 млн тонн. Черкасская, Кировоградская, Полтавская, Одесская и Днепропетровская области собрали более 3 млн тонн зерна каждая. По 2 млн тонн зерновых намолотили сельхозтоваропроизводители Киевской, Николаевской, Тернопольской, Сумской, Хмельницкой и Черниговской областей.
Уборка масличных культур проведена на площади 7 938 тыс. га, из которых:
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- подсолнечник обмолочен на площади 4 776,3 тыс. га (урожайность — 23,7 ц/га), намолочено 11 310 тыс. тонн семян;
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- сбор сои проведен на площади 1 765,6 тыс. га (урожайность — 26,3 ц/га), намолочено 4 643 тыс. тонн;
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- рапс обмолочен на площади 1 396 тыс. га (урожайность — 28,7 ц/га), намолочено 4 005 тыс. тонн семян. Сбор завершен.
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Намолот подсолнечника самый высокий в Днепропетровской области – 1 428 тыс. тонн и Кировоградской области – 1 426 тыс. тонн. Лидером по сбору сои является Хмельницкая область – 576,9 тыс. тонн.
Сбор сахарной свеклы продолжается, она выкопана на площади 183,8 тыс. га, накопано 8 729,2 тыс. тонн сладких корней при урожайности 475 ц/га.
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