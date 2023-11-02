Зеленський: динаміка "зернового коридору" позитивна, фіналізуємо формат страхування для суден
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Динаміка нового "зернового коридору" за жовтень позитивна, іде фіналізація формат страхування для суден, повідомив Президент Володимир Зеленський за підсумками щоденної селекторної наради, пише УНН.
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"Підсумували результати роботи «зернового коридору» за жовтень. Динаміка позитивна. Фіналізуємо формат страхування для суден, що додасть упевненості нам і перевізникам", - зазначив Зеленський у соцмережах.
Нагадаємо
Україна експортувала тимчасовим морським коридором близько 700 тис. тонн зерна.