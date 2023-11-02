Зеленский: динамика "зернового коридора" положительная, финализируем формат страхования для судов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Динамика нового "зернового коридора" за октябрь положительная, идет финализация формат страхования для судов, сообщил Президент Владимир Зеленский по итогам ежедневного селекторного совещания, пишет УНН.
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"Подытожили результаты работы «зернового коридора» за октябрь. Динамика положительная. Финализируем формат страхования для судов, что придаст уверенности нам и перевозчикам", - отметил Зеленский в соцсетях.
Напомним
Украина экспортировала по временному морскому коридору около 700 тыс. тонн зерна.