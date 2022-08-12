Жнива-2022: зібрали вже 20,8 млн тонн зерна
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. В Україні аграрії зібрали 20,8 млн тонн зерна нового врожаю, повідомили у Мінагрополітики, пише УНН.
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"Збирання зернових та зернобобових культур проведено на площі 5,5 млн га (49%) при врожайності 38,1 ц/га, намолочено 20,8 млн тонн зерна", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Так, Миколаївська та Закарпатська області повністю завершили збирання культур ранньої групи. Ріпаку та гороху обмолочено вже 95%, пшениці 82%, ячменю 89%.
Сільгосптоваровиробники Одещини та Дніпропетровщини намолотили понад 2 млн тонн зерна кожна, ще 5 областей перетнули мільйонний показник збору зернових.
Результати по Україні, за даними Мінагрополітики, наступні:
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- пшениці обмолочено 3,8 млн га, при врожайності 40,1 ц/га намолочено 15,4 млн тонн;
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- ячменю обмолочено 1,4 млн га, при врожайності 34,4 ц/га намолочено 4,9 млн тонн;
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- гороху обмолочено 106 тис. га, при врожайності 22,4 ц/га намолочено 239 тис. тонн.
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Окрім того збирання озимого ріпаку проведено на площі 1 млн 42 тис. га, намолочено 2,9 млн тонн насіння при врожайності 27,9 ц/га.
Найвища урожайність зернових та зернобобових культур в аграріїв Хмельниччини - 62,0 ц/га.
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