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Україна покращила прогнози збору врожаю до 65-67 млн тонн

Україна покращила прогнози збору врожаю до 65-67 млн тонн

Київ • УНН

 • 173369 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Прогнози збору врожаю цього року покращилися з 60 млн до 65-67 млн тонн, або ж на 8-11%, повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсмуками наради з головами областей 3 серпня, пише УНН.

Цитата

"Прогнози збору врожаю цьогоріч покращилися з 60 млн тонн до 65-67 млн тонн", - написав Шмигаль у Telegram.

Деталі

Зі слів очільника уряду, жнива тривають. "Відповідно до інформації Мінагрополітики, за період жнив збирання зернових проведено на площі 3,5 млн га, фактично зібрано 12 млн тонн зерна нового врожаю", - відзначив Шмигаль, якого цитують в уряді.

"Загалом за червень ми експортували 3,2 млн тонн з 5-и, які було потрібно. Експорт поступово зростає і залізницею, і дорогою, і через Дунайські порти. Морські порти значно розширять ці спроможності, і аграрії отримають нові можливості для збуту продукції", - наголосив Прем’єр.

Уряд, як зазначив Шмигаль, зі свого боку опрацьовує і вдосконалює умови участі сільгоспвиробників у держпрограмі кредитування "5-7-9". За словами Прем’єра, понад 52% цієї програми орієнтовано на кредитування представників аграрного бізнесу.

"Уже цього тижня перші заявники отримають гранти на розвиток садівництва, теплиць, на розвиток переробки та мікропідприємств. Більше ніж 5 тисяч заявок вже подано й опрацьовано", - також зазначив очільник уряду.

Доповнення

В Україні планують зібрати до 20 млн тонн урожаю пшениці.

При цьому втрати врожаю озимих на тлі війни оцінюють у щонайменше 20%.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про загрозу скорочення врожаю зернових майже вдвічі. 

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