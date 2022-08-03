Україна покращила прогнози збору врожаю до 65-67 млн тонн
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Прогнози збору врожаю цього року покращилися з 60 млн до 65-67 млн тонн, або ж на 8-11%, повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсмуками наради з головами областей 3 серпня, пише УНН.
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"Прогнози збору врожаю цьогоріч покращилися з 60 млн тонн до 65-67 млн тонн", - написав Шмигаль у Telegram.
Деталі
Зі слів очільника уряду, жнива тривають. "Відповідно до інформації Мінагрополітики, за період жнив збирання зернових проведено на площі 3,5 млн га, фактично зібрано 12 млн тонн зерна нового врожаю", - відзначив Шмигаль, якого цитують в уряді.
"Загалом за червень ми експортували 3,2 млн тонн з 5-и, які було потрібно. Експорт поступово зростає і залізницею, і дорогою, і через Дунайські порти. Морські порти значно розширять ці спроможності, і аграрії отримають нові можливості для збуту продукції", - наголосив Прем’єр.
Уряд, як зазначив Шмигаль, зі свого боку опрацьовує і вдосконалює умови участі сільгоспвиробників у держпрограмі кредитування "5-7-9". За словами Прем’єра, понад 52% цієї програми орієнтовано на кредитування представників аграрного бізнесу.
"Уже цього тижня перші заявники отримають гранти на розвиток садівництва, теплиць, на розвиток переробки та мікропідприємств. Більше ніж 5 тисяч заявок вже подано й опрацьовано", - також зазначив очільник уряду.
Доповнення
В Україні планують зібрати до 20 млн тонн урожаю пшениці.
При цьому втрати врожаю озимих на тлі війни оцінюють у щонайменше 20%.
Президент України Володимир Зеленський повідомив про загрозу скорочення врожаю зернових майже вдвічі.