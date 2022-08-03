Украина улучшила прогнозы по сбору урожая до 65-67 млн тонн
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Прогнозы сбора урожая в этом году улучшились с 60 млн до 65-67 млн тонн, или же на 8-11%, сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам совещания с председателями областей 3 августа, пишет УНН.
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"Прогнозы сбора урожая в этом году улучшились с 60 млн тонн до 65-67 млн тонн", - написал Шмыгаль в Telegram.
Детали
По словам главы правительства, жатва продолжается. "Согласно информации Минагрополитики, за период жатвы уборка зерновых проведена на площади 3,5 млн га, фактически собрано 12 млн тонн зерна нового урожая", - отметил Шмыгаль, которого цитируют в правительстве.
"В общей сложности за июнь мы экспортировали 3,2 млн тонн из 5-ти, которые было нужно. Экспорт постепенно растет и по железной дороге, и по дороге, и через Дунайские порты. Морские порты значительно расширят эти способности, и аграрии получат новые возможности для сбыта продукции", - подчеркнул Премьер.
Правительство, как отметил Шмыгаль, со своей стороны прорабатывает и совершенствует условия участия сельхозпроизводителей в госпрограмме кредитования "5-7-9". По словам Премьера, более 52% этой программы ориентировано на кредитование представителей аграрного бизнеса.
"Уже на этой неделе первые заявители получат гранты на развитие садоводства, теплиц, на развитие переработки и микропредприятий. Более 5 тысяч заявок уже поданы и проработаны", - также отметил глава правительства.
Дополнение
В Украине планируют собрать до 20 млн тонн урожая пшеницы.
При этом потери урожая озимых на фоне войны оценивают не менее 20%.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об угрозе сокращения урожая зерновых почти вдвое.