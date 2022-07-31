Цьогоріч є загроза скорочення врожаю майже вдвічі – Зеленський

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«Цьогоріч виникла загроза скорочення українського врожаю зернових майже вдвічі. Наша головна мета — запобігти глобальній продовольчій кризі, викликаній російським вторгненням та знайти альтернативний спосіб доставки зернових культур», – повідомив Зеленський.

Додамо

До повномасштабного вторгнення Україна була другим за величиною постачальником зерна до Європейського Союзу. Минулого року лише в Україні було вироблено близько 80 мільйонів тонн зерна, включаючи пшеницю, кукурудзу та ячмінь. Цих запасів їжі вистачить, щоб прогодувати понад 400 мільйонів людей протягом майже пів року. У 2022 році Україна могла зібрати та відвантажити лише менше половини цього врожаю.

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Нагадаємо

На Херсонщині за добу внаслідок ударів з боку окупаційних військ знищено понад 200 гектарів посівів.