"Зерновий коридор": перші судна з України прибудуть до Туреччини 3 серпня – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Перший караван з українським зерном, який складатиметься із 16 суден, може прибути в порт турецького Стамбула вже 3 серпня. Про це повідомив телеканал CNN Türk, інформує УНН.
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"Першою зупинкою буде Стамбул. Кораблі відстежуватимуть БПЛА та супутники з моменту їх відправлення. Очікується, що перше судно, яке прибуло з українських портів, увійде до територіальних вод Туреччини 3 серпня", – ідеться у повідомленні.
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За даними CNN, перше вивезене з України зерно спрямують до Сомалі. Шлях туди, за прогнозами ООН, займе приблизно півтора місяця.
Нагадаємо
У портах Одеса та Чорноморськ завантажено 17 суден, з яких 10 вже готові до відправлення.