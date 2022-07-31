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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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"Зерновий коридор": перші судна з України прибудуть до Туреччини 3 серпня – ЗМІ

"Зерновий коридор": перші судна з України прибудуть до Туреччини 3 серпня – ЗМІ

Київ • УНН

 • 195446 перегляди

КИЇВ. 31 липня. УНН. Перший караван з українським зерном, який складатиметься із 16 суден, може прибути в порт турецького Стамбула вже 3 серпня. Про це повідомив телеканал CNN Türk, інформує УНН.

Цитата

"Першою зупинкою буде Стамбул. Кораблі відстежуватимуть БПЛА та супутники з моменту їх відправлення. Очікується, що перше судно, яке прибуло з українських портів, увійде до територіальних вод Туреччини 3 серпня", – ідеться у повідомленні.

Деталі

За даними CNN, перше вивезене з України зерно спрямують до Сомалі. Шлях туди, за прогнозами ООН, займе приблизно півтора місяця.

Нагадаємо

У портах Одеса та Чорноморськ завантажено 17 суден, з яких 10 вже готові до відправлення.

Українські Національні Новини

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