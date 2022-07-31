"Зерновой коридор": первые суда из Украины прибудут в Турцию 3 августа – СМИ

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"Первой остановкой будет Стамбул. Корабли будут отслеживать БПЛА и спутники с момента их отправки. Ожидается, что первое судно, прибывшее из украинских портов, войдет в территориальные воды Турции 3 августа", – говорится в сообщении.

Детали

По данным CNN, первое вывезенное из Украины зерно направят в Сомали. Путь туда, по прогнозам ООН, займет около полутора месяцев.

Напомним

В портах Одесса и Черноморск загружено 17 судов, из которых 10 уже готовы к отправке.