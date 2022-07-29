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К отправке уже готовы 10 судов с украинским зерном - Мининфраструктуры

К отправке уже готовы 10 судов с украинским зерном - Мининфраструктуры

Киев • УНН

 • 135039 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. В портах «Одесса» и «Черноморск» уже загружено 17 судов, из которых 10 уже готовы к отправке. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины, передает УНН.

Так, сегодня делегация Министерства инфраструктуры вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским, послами G7, Турции и представителями ООН проинспектировали процесс загрузки первых судов в рамках подписанной в Стамбуле «зерновой» инициативы.

Цитата

«В частности, в портах «Одесса» и «Черноморск» уже загружено 17 судов, из которых 10 уже готовы к отправке», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что впервые с 24 февраля в морских портах Украины возобновлена ​​работа. Суда, загруженные зерном еще зимой, готовы к выходу как только наши партнеры, ООН и Турция согласуют «зеленый коридор» в направлении Босфора.

Как подчеркнул Президент Владимир Зеленский, – Украина сделала все возможное, чтобы экспорт зерна начался как можно быстрее. Украина остается гарантом мировой продовольственной безопасности.

«Экспорт зерна начнется с отправки нескольких кораблей, которые были загружены, но не смогли покинуть порт из-за начала полномасштабного вторжения россии», - говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках визита Министр провел совещание с Администрацией морских портов Украины. В фокусе – дальнейшие шаги по развитию портовой инфраструктуры и наращиванию грузоперевалки Дунайского портового кластера.

Дополнение

Министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщал, что как только будет создан "зеленый коридор", первое судно с украинским зерном выйдет из порта.

Во время рабочего визита в Одесскую область президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к экспорту зерна – он может начаться уже в ближайшие дни.

Контекст

22 июля в Стамбуле по предложению Организации Объединенных Наций Украина, Турция и Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш подписали Инициативу о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный».

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