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Перше судно з українським зерном вийде з порту, щойно створять "зелений коридор" – Кубраков

Перше судно з українським зерном вийде з порту, щойно створять "зелений коридор" – Кубраков

Київ • УНН

 • 139996 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. Щойно буде створено "зелений коридор", перше судно з українським зерном вийде з порту. Про це у своєму Twitter повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, передає УНН.

Цитата

“Україна готова експортувати українське зерно. Як тільки зелений коридор буде створено нашими партнерами, перше судно вийде з порту. Я вдячний ООН, Туреччині, ЄС і послам G7 за їхню підтримку”, – написав Кубраков.

Деталі

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у своєму Telegram повідомив, що сьогодні в портах Одещини вантажать перші судна з українським зерном, які було заблоковано з початку повномасштабної війни.

"Наразі в портах знаходиться 17 суден з майже 600 000 тонн вантажів. З них 16 суден з українським зерном загальною тонажністю близько 580 000 тонн, що найближчим часом вийдуть до портів призначення”, – написав Тимошенко.

Доповнення

Під час робочого візиту до Одещини президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до експорту зерна – він може розпочатися вже найближчими днями.

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