Первое судно с украинским зерном выйдет из порта, как только создадут "зеленый коридор" – Кубраков

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“Украина готова экспортировать украинское зерно. Как только зеленый коридор будет создан нашими партнерами, первое судно выйдет из порта. Я благодарен ООН, Турции, ЕС и послам G7 за их поддержку”, – написал Кубраков.

Детали

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в своем Telegram сообщил, что сегодня в портах Одесской области грузят первые суда с украинским зерном, которые были заблокированы с начала полномасштабной войны.

"Сейчас в портах находится 17 судов из почти 600 000 тонн грузов. Из них 16 судов с украинским зерном общей тонажностью около 580 000 тонн, которые в ближайшее время выйдут в порты назначения”, – написал Тимошенко

Дополнение

Во время рабочего визита в Одесскую область президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к экспорту зерна – он может начаться уже в ближайшие дни.