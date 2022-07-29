"Ми готові": експорт зерна може розпочатися найближчими днями – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Під час робочого візиту до Одещини президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до експорту зерна – він може розпочатися вже найближчими днями, інформує УНН із посиланням на сайт ОП та Telegram глави держави.
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"Ми готові до експорту українського зерна. Чекаємо сигналів від наших партнерів щодо початку транспортування. Для нас важливо залишатися гарантом світової харчової безпеки. Поки хтось, блокуючи Чорне море, забирає життя в інших держав, ми даємо їм змогу вижити", – написав Зеленський у Telegram.
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Президент ознайомився із завантаженням українського збіжжя на судно-зерновоз для подальшого експорту. Завантаження відбулося у Морському торговельному порту "Чорноморськ".
"Перший корабель завантажується з початку війни. Це турецьке судно. Це свідчить про те, що порт почав працювати", – сказав глава держави.
За словами президента, експорт збіжжя почнеться з відправлення кількох кораблів, які були завантажені, але не змогли вирушити в рейс через початок війни.
Зеленський зазначив, Україна чекає від партнерів – представників Організації Об’єднаних Націй і Туреччини – на відповідні сигнали щодо початку транспортування зерна. Він додав, що експорт може розпочатися найближчими днями.
"Наша сторона повністю готова. Всі сигнали ми передали партнерам – ООН і Туреччині, і наші військові гарантують безпекову ситуацію. Міністр інфраструктури перебуває на прямому зв’язку з турецькою стороною та ООН, чекаємо від них сигналу, що можна починати", – розповів президент.
Нагадаємо
22 липня представники України, Туреччини та ООН підписали угоду про експорт українського зерна.
27 липня у турецькому Стамбулі відкрився центр моніторингу експорту українського зерна.