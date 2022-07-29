"Мы готовы": экспорт зерна может начаться в ближайшие дни – Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Во время рабочего визита в Одесскую область президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к экспорту зерна – он может начаться уже в ближайшие дни, информирует УНН со ссылкой на сайт ОП и Telegram главы государства.
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"Мы готовы к экспорту украинского зерна. Ждем сигналов от наших партнеров относительно начала транспортировки. Для нас важно оставаться гарантом мировой продовольственной безопасности. Пока кто-то, блокируя Черное море, уносит жизни у других государств, мы даем им возможность выжить", - написал Зеленский в Telegram.
Детали
Президент ознакомился с погрузкой украинского зерна на судно-зерновоз для дальнейшего экспорта. Загрузка произошла в Морском торговом порту "Черноморск".
"Первый корабль загружается с начала войны. Это турецкое судно. Это свидетельствует о том, что порт заработал", – сказал глава государства.
По словам президента, экспорт зерна начнется с отправки нескольких кораблей, которые были загружены, но не смогли отправиться в рейс из-за начала войны.
Зеленский отметил, Украина ждет от партнеров – представителей Организации Объединенных Наций и Турции – соответствующие сигналы относительно начала транспортировки зерна. Он добавил, что экспорт может начаться в ближайшие дни.
"Наша сторона полностью готова. Все сигналы мы передали партнерам – ООН и Турции, и наши военные гарантируют безопасность. Министр инфраструктуры находится на прямой связи с турецкой стороной и ООН, ждем от них сигнала, что можно начинать", – рассказал президент.
Напомним
22 июля представители Украины, Турции и ООН подписали соглашение об экспорте украинского зерна.
27 июля в турецком Стамбуле открылся центр мониторинга экспорта украинского зерна.