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"Мы готовы": экспорт зерна может начаться в ближайшие дни – Зеленский

"Мы готовы": экспорт зерна может начаться в ближайшие дни – Зеленский

Киев • УНН

 • 90610 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Во время рабочего визита в Одесскую область президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к экспорту зерна – он может начаться уже в ближайшие дни, информирует УНН со ссылкой на сайт ОП и Telegram главы государства.

Цитата

"Мы готовы к экспорту украинского зерна. Ждем сигналов от наших партнеров относительно начала транспортировки. Для нас важно оставаться гарантом мировой продовольственной безопасности. Пока кто-то, блокируя Черное море, уносит жизни у других государств, мы даем им возможность выжить", - написал Зеленский в Telegram.

Детали

Президент ознакомился с погрузкой украинского зерна на судно-зерновоз для дальнейшего экспорта. Загрузка произошла в Морском торговом порту "Черноморск".

"Первый корабль загружается с начала войны. Это турецкое судно. Это свидетельствует о том, что порт заработал", – сказал глава государства.

По словам президента, экспорт зерна начнется с отправки нескольких кораблей, которые были загружены, но не смогли отправиться в рейс из-за начала войны.

Зеленский отметил, Украина ждет от партнеров – представителей Организации Объединенных Наций и Турции – соответствующие сигналы относительно начала транспортировки зерна. Он добавил, что экспорт может начаться в ближайшие дни.

"Наша сторона полностью готова. Все сигналы мы передали партнерам – ООН и Турции, и наши военные гарантируют безопасность. Министр инфраструктуры находится на прямой связи с турецкой стороной и ООН, ждем от них сигнала, что  можно начинать", – рассказал президент.

Напомним

22 июля представители Украины, Турции и ООН подписали соглашение об экспорте украинского зерна.

27 июля в турецком Стамбуле открылся центр мониторинга экспорта украинского зерна.

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