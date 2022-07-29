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До відправлення уже готові 10 суден з українським зерном - Мінінфраструктури

До відправлення уже готові 10 суден з українським зерном - Мінінфраструктури

Київ • УНН

 • 135046 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. В портах «Одеса» та «Чорноморськ» уже завантажено 17 суден, з яких 10 уже готові до відправлення. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України, передає УНН.

Так, сьогодні делегація Міністерства інфраструктури разом з Президентом України Володимиром Зеленським, послами G7, Туреччини, та представниками ООН проінспектували процес завантаження перших суден в рамках підписаної в Стамбулі «зернової» ініціативи.

Цитата

«Зокрема, в портах «Одеса» та «Чорноморськ» уже завантажено 17 суден, з яких 10 уже готові до відправлення», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що вперше з 24 лютого у морських портах України відновлено роботу. Судна, які були завантажені зерном ще взимку, готові до виходу як тільки наші партнери, ООН та Туреччина погодять «зелений коридор» в напрямку Босфору.

Як підкреслив Президент Володимир Зеленський – Україна зробила усе можливо, щоб експорт зерна розпочався якнайшвидше. Україна залишається гарантом світової продовольчої безпеки.

«Експорт зерна розпочнеться з відправлення кількох кораблів, які були завантажені, але не змогли покинути порт через початок повномасштабного вторгнення росії», - зазначається в повідомленні.

Окрім цього, в рамках візиту Міністр провів нараду з Адміністрацією морських портів України. У фокусі – подальші кроки з розвитку портової інфраструктури та нарощування вантажоперевалки Дунайського портового кластеру.

Доповнення

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомляв, що щойно буде створено "зелений коридор", перше судно з українським зерном вийде з порту.

Під час робочого візиту до Одещини президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до експорту зерна – він може розпочатися вже найближчими днями.

Контекст

22 липня в Стамбулі за пропозиції Організації Об’єднаних Націй Україна, Туреччина та Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний».

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