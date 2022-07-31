В этом году есть угроза сокращения урожая почти вдвое – Зеленский

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«В этом году возникла угроза сокращения украинского урожая зерновых почти вдвое. Наша главная цель — предотвратить глобальный продовольственный кризис, вызванный российским вторжением и найти альтернативный способ доставки зерновых культур», – сообщил Зеленский.

Добавим

До полномасштабного вторжения Украина была вторым по величине поставщиком зерна в Европейский Союз. В прошлом году только в Украине было произведено около 80 миллионов тонн зерна, включая пшеницу, кукурузу и ячмень. Этих запасов пищи хватит, чтобы прокормить более 400 миллионов человек почти полгода. В 2022 году Украина могла собрать и отгрузить только менее половины этого урожая.

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Напомним

В Херсонской области за сутки в результате ударов со стороны оккупационных войск уничтожено более 200 гектаров посевов.