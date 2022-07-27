рашисти обстріляли поле озимого ячменю біля Чорнобаївки: знищено понад 200 гектарів посівів

Цитата



«Військовослужбовці рф обстріляли поле озимого ячменю неподалік селища Чорнобаївка. Внаслідок потрапляння снарядів загорілося майже 200 гектарів посівів. Врожай знищено», - ідеться в повідомленні.

Деталі

За минулу добу поліція розпочала 25 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів армії рф на території Херсонської області. Серед них: колабораційна діяльність, обстріли населених пунктів, викрадення окупантами цивільного автотранспорту, пожежі на полях внаслідок влучення снарядів.

Також в поліції повідомляють, що біля села Преображенка через артилерійські обстріли російськими військами сталося загоряння посівів озимого ячменю. У Херсоні, Скадовську, а також селах Мирне, Новопетрівка та Кочубеївка російські військові викрали автомобілі місцевих жителів, трактор, обікрали будинки, забрали мисливські рушниці та майно.

Доповнення

Російські окупанти свідомо обстрілюють поля з урожаєм на Харківщині - уже знищено понад 130 га посівів зернових. Також під ворожі удари минулої доби потрапили Харків та три райони області, вночі - знову Чугуївський район.