рашисти обстріляли поле озимого ячменю біля Чорнобаївки: знищено понад 200 гектарів посівів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. На Херсонщині за добу внаслідок ударів з боку окупаційних військ знищено понад 200 гектарів посівів. Надзвичайна ситуація відбулася неподалік селища Чорнобаївка. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ в Telegram, інформує УНН.
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«Військовослужбовці рф обстріляли поле озимого ячменю неподалік селища Чорнобаївка. Внаслідок потрапляння снарядів загорілося майже 200 гектарів посівів. Врожай знищено», - ідеться в повідомленні.
Деталі
За минулу добу поліція розпочала 25 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів армії рф на території Херсонської області. Серед них: колабораційна діяльність, обстріли населених пунктів, викрадення окупантами цивільного автотранспорту, пожежі на полях внаслідок влучення снарядів.
Також в поліції повідомляють, що біля села Преображенка через артилерійські обстріли російськими військами сталося загоряння посівів озимого ячменю. У Херсоні, Скадовську, а також селах Мирне, Новопетрівка та Кочубеївка російські військові викрали автомобілі місцевих жителів, трактор, обікрали будинки, забрали мисливські рушниці та майно.
Доповнення
Російські окупанти свідомо обстрілюють поля з урожаєм на Харківщині - уже знищено понад 130 га посівів зернових. Також під ворожі удари минулої доби потрапили Харків та три райони області, вночі - знову Чугуївський район.