рашисты обстреляли поле озимого ячменя возле Чернобаевки: уничтожено более 200 гектаров посевов

Цитата

«Военнослужащие россии обстреляли поле озимого ячменя близ поселка Чернобаевка. В результате попадания снарядов загорелось почти 200 гектаров посевов. Урожай уничтожен», - говорится в сообщении.

Детали

За минувшие сутки полиция начала 25 уголовных производств по фактам военных преступлений армии рф на территории Херсонской области. Среди них: коллаборационная деятельность, обстрелы населенных пунктов, угон оккупантами гражданского автотранспорта, пожары на полях в результате попадания снарядов.

Также в полиции сообщают, что у села Преображенка из-за артиллерийских обстрелов российскими войсками произошло возгорание посевов озимого ячменя. В Херсоне, Скадовске, а также селах Мирное, Новопетровка и Кочубеевка российские военные угнали автомобили местных жителей, трактор, обворовали дома, забрали охотничьи ружья и имущество.

Дополнение

Российские оккупанты сознательно обстреливают поля с урожаем в Херсонской области – уже уничтожено более 130 га посевов зерновых. Также во вражеские удары прошедших суток попали Харьков и три района области, ночью - снова Чугуевский район.