В Україні планують зібрати до 20 млн тонн урожаю пшениці

Цитата

"Урожай пшениці очікується нарівні 18–20 млн тонн, що в п’ять разів більше від потреби. Наше внутрішнє споживання для харчових цілей становить до 4 млн тонн у рік, плюс на сьогодні ще є в запасах якісна пшениця з минулого року", – зазначив Висоцький.

Деталі

Висоцький підкреслив, що цього року було посіяно значно більше гречки, ніж у попередні роки. Україна може повністю задовольнити внутрішній ринок – ціна вирівняється. Аналогічна ситуація з житом, вівсом та іншими культурами.

"Із точки зору внутрішньої продовольчої безпеки навіть зменшених посівних площ більш ніж достатньо для забезпечення українців якісними харчами. Із точки зору посівних площ і якості посівів ми не очікуємо дефіциту. За основними групами зернових виробництво буде в рази більше, ніж споживання. Тому значна частина продовольства завдяки розблокуванню чорноморських портів зможе бути експортована", – повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України.

Нагадаємо

Скорочення врожаю в Україні не має вплинути на ціни на продукти харчування. Обсяги втраченого з погляду внутрішньої продовольчої безпеки не критичні.