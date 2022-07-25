На ціни на харчі не повинне вплинути скорочення врожаю через війну - Мінагрополітики

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"Очікуємо, що цього року зберемо на контрольованій території близько 65 млн тонн (врожаю - ред.). Тобто, ці втрати не вплинуть негативно на фізичну доступність харчів українця. Їх буде достатньо для внутрішнього ринку. Відповідно на внутрішньому ринку на ціни саме цей фактор впливати не буде. Ми очікуємо, що буде достатньо", - сказав Висоцький.

Деталі

Так, за оцінками посадовця, втрати врожаю сягатимуть близько 10-12 млн тонн зернових-олійних. "Це є з точки зору абсолютної вартості значний об'єм. Але з точки зору внутрішньої продовольчої безпеки не критичний. Тому що ми споживаємо в середньому близько 20 млн тонн", - зазначив він.

Водночас, з його слів, скорочення врожаю вплине на зовнішні ринки. "Тому що цей об'єм потенційно мав би бути експортований. Відповідно, він не буде експортований. Це далі буде тиснути на міжнародні ціни. Ми бачимо, що вони зросли з початку війни. Якраз цей фактор, що цього об'єму не буде поставлено, - продовжуватиме підтримувати високі ціни на міжнародних ринках на сільгосппродукції", - наголосив Висоцький.

При цьому він висловив сподівання на "ефективну безпечну реалізацію меморандуму, підписаного минулого тижня в Туреччині". Що має допомогти збільшити обсяг експорту сільгосппродукції. "І одразу відповідно стабілізувати ціни на внутрішньому ринку з точки зору рівня, щоб покривалася як мінімум собівартість і можливість продовжувати операційну діяльність українським фермерам", - додав посадовець.

Ситуацію, за якої наступного року через збитковість фермери можуть не вийти на поля, Висоцький назвав найбільш "потенційно критичним сценарієм". "Ми все-таки надіємось, що останні надії будуть імплементовані. Відповідно буде достатньо ліквідності, щоб продовжувати посівні роботи. Фермери хочуть працювати. Вони підтверджують, що це вдасться в серпні реалізувати. Вони всі посіяться осінню. На всіх територіях, де безпечно. Тому ставимо таку ціль, і йдемо до її виконання", - зауважив він.

Доповнення

росія підписалася під угодою про розблокування експорту українського зерна морем - з ООН та Туреччиною. Аналогічну угоду окремо від рф з ООН та Туреччиною підписала й Україна. Йшлось про розблокування для експорту трьох портів - "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".