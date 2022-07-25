На ціни на харчі не повинне вплинути скорочення врожаю через війну - Мінагрополітики

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 59143 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 107319 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 110987 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 120678 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 115447 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 97244 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 99066 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 257323 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 152045 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 173267 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
93 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 135928 перегляди

Корнієнко отримав 4 тис. грн "Зимової єПідтримки", а його дружина близько 60 тис. соцвиплат – декларація

1 квітня, 07:17 • 38901 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 101975 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 56253 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 79550 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 79525 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 257323 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 526432 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 473872 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 677657 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Анналена Бербок

Андрій Сибіга

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рінат Ахметов

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Польща

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 33495 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 56253 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 101975 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 144274 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 122168 перегляди
Актуальне

Forbes

MIM-104 Patriot

Фокс Ньюс

Telegram

FGM-148 Javelin

На ціни на харчі не повинне вплинути скорочення врожаю через війну - Мінагрополітики

На ціни на харчі не повинне вплинути скорочення врожаю через війну - Мінагрополітики

Київ • УНН

 • 167150 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. На ціни на продукти харчування в Україні не повинне вплинути скорочення врожаю через війну, адже обсяги втраченого з точки зору внутрішньої продовольчої безпеки не критичні. Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в ефірі національного телемарафону, пише УНН.

Цитата

"Очікуємо, що цього року зберемо на контрольованій території близько 65 млн тонн (врожаю - ред.). Тобто, ці втрати не вплинуть негативно на фізичну доступність харчів українця. Їх буде достатньо для внутрішнього ринку. Відповідно на внутрішньому ринку на ціни саме цей фактор впливати не буде. Ми очікуємо, що буде достатньо", - сказав Висоцький.

Деталі

Так, за оцінками посадовця, втрати врожаю сягатимуть близько 10-12 млн тонн зернових-олійних. "Це є з точки зору абсолютної вартості значний об'єм. Але з точки зору внутрішньої продовольчої безпеки не критичний. Тому що ми споживаємо в середньому близько 20 млн тонн", - зазначив він.

Водночас, з його слів, скорочення врожаю вплине на зовнішні ринки. "Тому що цей об'єм потенційно мав би бути експортований. Відповідно, він не буде експортований. Це далі буде тиснути на міжнародні ціни. Ми бачимо, що вони зросли з початку війни. Якраз цей фактор, що цього об'єму не буде поставлено, - продовжуватиме підтримувати високі ціни на міжнародних ринках на сільгосппродукції", - наголосив Висоцький.

При цьому він висловив сподівання на "ефективну безпечну реалізацію меморандуму, підписаного минулого тижня в Туреччині". Що має допомогти збільшити обсяг експорту сільгосппродукції. "І одразу відповідно стабілізувати ціни на внутрішньому ринку з точки зору рівня, щоб покривалася як мінімум собівартість і можливість продовжувати операційну діяльність українським фермерам", - додав посадовець.

Ситуацію, за якої наступного року через збитковість фермери можуть не вийти на поля, Висоцький назвав найбільш "потенційно критичним сценарієм". "Ми все-таки надіємось, що останні надії будуть імплементовані. Відповідно буде достатньо ліквідності, щоб продовжувати посівні роботи. Фермери хочуть працювати. Вони підтверджують, що це вдасться в серпні реалізувати. Вони всі посіяться осінню. На всіх територіях, де безпечно. Тому ставимо таку ціль, і йдемо до її виконання", - зауважив він.

Доповнення

росія підписалася під угодою про розблокування експорту українського зерна морем - з ООН та Туреччиною. Аналогічну угоду окремо від рф з ООН та Туреччиною підписала й Україна. Йшлось про розблокування для експорту трьох портів - "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЕкономіка
Bitcoin
$85,271.40
Золото
$3,143.69
Tesla
$274.99
Brent
$74.65
S&P 500
$5,637.89
Газ TTF
$42.58
Ethereum
$1,918.61