На цены на продовольствие не должно повлиять сокращение урожая из-за войны - Минагрополитики

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"Ожидаем, что в этом году соберем на контролируемой территории около 65 млн тонн (урожая - ред.). То есть, эти потери не повлияют негативно на физическую доступность продуктов для украинца. Их будет достаточно для внутреннего рынка. Соответственно на внутреннем рынке на цены именно этот фактор влиять не будет. Мы ожидаем, что будет достаточно", – сказал Высоцкий.

Детали

Так, по оценкам чиновника, потери урожая будут достигать около 10-12 млн тонн зерновых-масличных. "Это с точки зрения абсолютной стоимости значительный объем. Но с точки зрения внутренней продовольственной безопасности не критический. Потому что мы потребляем в среднем около 20 млн тонн", - отметил он.

В то же время, по его словам, сокращение урожая повлияет на внешние рынки. "Потому что этот объем потенциально должен быть экспортирован. Соответственно, он не будет экспортирован. Это дальше будет давить на международные цены. Мы видим, что они выросли с начала войны. Как раз этот фактор, что этот объем не будет поставлен, - продолжит поддерживать высокие цены на международных рынках на сельхозпродукцию", - подчеркнул Высоцкий.

При этом он выразил надежду на "эффективную безопасную реализацию меморандума, подписанного на прошлой неделе в Турции". Что должно помочь увеличить объем экспорта сельхозпродукции. "И сразу соответственно стабилизировать цены на внутреннем рынке с точки зрения уровня, чтобы покрывалась как минимум себестоимость и возможность продлевать операционную деятельность украинским фермерам", - добавил чиновник.

Ситуацию, при которой в следующем году из-за убыточности фермеры могут не выйти на поля, Высоцкий назвал наиболее "потенциально критическим сценарием". "Мы все-таки надеемся, что последние надежды будут имплементированы. Соответственно будет достаточно ликвидности, чтобы продолжать посевные работы. Фермеры хотят работать. Они подтверждают, что это удастся в августе реализовать. Они все посеятся осенью. На всех территориях, где безопасно. Поэтому ставим такую ​​цель, и идем к ее выполнению", - заметил он.

Дополнение

россия подписалась под соглашением о разблокировании экспорта украинского зерна морем – с ООН и Турцией. Аналогичное соглашение отдельно от рф с ООН и Турцией подписала и Украина. Речь шла о разблокировке для экспорта трех портов – "Одесса", "Черноморск" и "Южный".