В Украине планируют собрать до 20 млн тонн урожая пшеницы

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"Урожай пшеницы ожидается на уровне 18–20 млн тонн, что в пять раз больше потребности. Наше внутреннее потребление для пищевых целей составляет до 4 млн тонн в год, плюс на сегодня еще есть в запасах качественная пшеница с прошлого года", – отметил Высоцкий.

Детали

Высоцкий подчеркнул, что в этом году было посеяно гораздо больше гречки, чем в предыдущие годы. Украина может полностью удовлетворить внутренний рынок – цена выравняется. Аналогичная ситуация с рожью, овсом и другими культурами.

"С точки зрения внутренней продовольственной безопасности даже уменьшенных посевных площадей более чем достаточно для обеспечения украинцев качественными продуктами. С точки зрения посевных площадей и качества посевов мы не ожидаем дефицита. По основным группам зерновых производство будет в разы больше, чем потребление. Поэтому значительная часть продовольствия благодаря разблокировки черноморских портов сможет быть экспортирована", – сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины.

Напомним

Сокращение урожая в Украине не должно повлиять на цены на продукты питания. Объемы утраченного с точки зрения внутренней продовольственной безопасности не критичны.