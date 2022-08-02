Україна зібрала вже майже 12 млн тонн нового врожаю - Прем'єр

Він вказав, що вчора перше судно з українським продовольством вийшло з Одеського порту, що дає можливості для збільшення валютної виручки й доходів бізнесу.

Цитата

"Розблокування експорту також прямо пов’язане з новим врожаєм, який нині збирають наші аграрії. Станом на кінець липня вже зібрано майже 12 млн тонн. При цьому лише пшениці ми очікуємо зібрати на рівні до 20 млн тонн, що уп’ятеро більше від внутрішньої потреби. Тому для нас принципово допомогти аграріям зберегти та реалізувати новий врожай", - зазначив Шмигаль, якого цитують в уряді.

Деталі

Також він поділився статистикою щодо зовнішньої торгівлі: "У березні та квітні експорт українських товарів обвалився майже вдвічі, порівняно з довоєнними показниками, і складав близько 2,5 млрд доларів на місяць. Три місяці постійної роботи урядової команди та бізнесу дозволили наростити експорт на 20%. Загальна сума експорту в червні склала вже 3,2 млрд доларів. І ми розраховуємо на подальше зростання".

Доповнення

У липні до держбюджету надійшло майже 170 млрд грн. З них близько 90 млрд — це надходження від податків і мит. Ще 80 млрд грн — це гранти від союзників України.