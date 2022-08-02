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Украина собрала уже почти 12 млн тонн нового урожая - Премьер

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 августа. УНН. Украина собрала уже около 12 млн тонн культур из нового урожая. Об этом заявил во время заседания правительства Премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Он отметил, что вчера первое судно с украинским продовольствием вышло из Одесского порта, что дает возможности для увеличения валютной выручки и доходов бизнеса.

Цитата

"Разблокировка экспорта также напрямую связана с новым урожаем, который сейчас собирают наши аграрии. По состоянию на конец июля уже собрано почти 12 млн тонн. При этом только пшеницы мы ожидаем собрать на уровне до 20 млн тонн, что в пять раз больше внутренней потребности. Поэтому для нас принципиально помочь аграриям сохранить и реализовать новый урожай", - отметил Шмыгаль, которого цитируют в правительстве.

Детали

Также он поделился статистикой по внешней торговле: "В марте и апреле экспорт украинских товаров обвалился почти вдвое по сравнению с довоенными показателями и составлял около 2,5 млрд долларов в месяц. Три месяца постоянной работы правительственной команды и бизнеса позволили нарастить экспорт на 20%. Общая сумма экспорта в июне составила уже 3,2 млрд долларов. И мы рассчитываем на дальнейший рост".

Дополнение

В июле в госбюджет поступило почти 170 млрд грн. Из них около 90 млрд — это поступления от налогов и пошлин. Еще 80 млрд грн — это гранты от союзников Украины.

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