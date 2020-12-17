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Жива VS штучна: батл переваг та недоліків новорічних ялинок

Київ • УНН

 • 43720 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. У Державному агентстві лісових ресурсів України порівняли переваги і недоліки живих новорічних ялинок проти штучних. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Держлісагентства у Facebook.

Жива VS штучна: батл переваг та недоліків новорічних ялинок

“Ялинкові дебати” - живі дерева проти штучних. Уже зовсім скоро перед нами постане вибір: яку новорічну ялинку краще купити – живу чи штучну? У лісівників зелену красуню можна придбати на будь-який смак і вподобання, можна купити ялинку прямо в лісі або біля лісництва на ялинковому майданчику. А хтось все одно перевагу надає штучному дереву, вважаючи, що придбавши штучну ялинку, він або вона підтримує екологію. Так чи ні? Давайте розглянемо всі плюси і мінуси обох варіантів”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що натуральне дерево має такі переваги:

- Запах хвої. Жива зелена красуня виділяє велику кількість фітонцидів, які чудово очищують повітря від шкідливих бактерій;
- Хвоя багата аскорбіновою кислотою, яка підтримує імунітет;
- Незабутня атмосфера свята й спогади з дитинства;
- Після свят можна використовувати її як корм для тварин в зоопарках, зварити мило, зробити відвари.
- Вирощування ялинок у спеціальних лісових господарствах створює робочі місця для українців, тоді як штучні ялинки переважно виробляють у Китаї, а для українців від цього жодної користі;
- Після утилізації живе дерево, на відміну від пластикового, перегниває в землі и не завдає шкоди природі.

Недоліки живих ялинок такі:
- “Термін служби”. Живе дерево необхідно купувати щороку;
- Обсипається, залишаючи на підлозі голки.

Переваги штучної ялинки наступні:
- Можна використовувати багато разів і легко встановлювати;
- Великий вибір;
- Відсутність голок на підлозі, скорочується час збирання після свят;
- Зручність зберігання до наступного Нового року.

Недоліки штучних ялинок такі:
- Шкідливий вплив матеріалів, з яких зроблено новорічне дерево;
- Штучні ялинки збирають пил;
- При багаторазовому використанні ялинка псується і втрачає первозданний вигляд;
- Часто їх виробляють з пластику, що містить хлор. Такий пластик не піддається переробці. І навіть якщо ялинку виготовили з безпечнішого поліетилену, він все рівно може містити токсичні барвники або клей. Це також наносить шкоду навколишньому середовищу як під час виробництва, так і під час утилізації;
- На думку “Greenpeace”, виробництво та утилізація штучних дерев шкодить природі набагато сильніше, ніж заготівля живих із плантацій новорічних дерев. Пластик не розкладається.

Нагадаємо, у Держлісагентстві розповіли, де в Україні продаватимуть найдешевші і найдорожчі новорічні ялинки, а також дали поради, як правильно обрати та доглядати за новорічним деревом.

Додамо, екоексперт дав поради, як відсвяткувати Новий рік без шкоди для природи.

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