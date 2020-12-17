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Живая VS искусственная: батл преимуществ и недостатков новогодних елок

Киев • УНН

 • 43720 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Государственном агентстве лесных ресурсов Украины сравнили преимущества и недостатки живых новогодних елок против искусственных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Гослесагентства в Facebook.

Живая VS искусственная: батл преимуществ и недостатков новогодних елок

“Елочные дебаты” — живые деревья против искусственных. Уже совсем скоро перед нами встанет выбор: какую новогоднюю елку лучше купить — живую или искусственную?У лесоводов зеленую красавицу можно приобрести на любой вкус и предпочтения, можно купить елку прямо в лесу или у лесничества на елочной площадке. А кто-то все равно преимущество предоставляет искусственному дереву, считая, что приобретя искусственную елку, он или она поддерживает экологию. Да или нет? Давайте рассмотрим все плюсы и минусы обоих вариантов“, — говорится в сообщении.

Указано, что натуральное дерево имеет следующие преимущества:

— Запах хвои. Живая зеленая красавица выделяет большое количество фитонцидов, которые прекрасно очищают воздух от вредных бактерий;
— Хвоя богата аскорбиновой кислотой, которая поддерживает иммунитет;
— Незабываемая атмосфера праздника и воспоминания из детства;
— После праздников можно использовать ее в качестве корма для животных в зоопарках, сварить мыло, сделать отвары.
— Выращивание елок в специальных лесных хозяйствах создает рабочие места для украинцев, тогда как искусственные елки преимущественно производят в Китае, а украинцам от этого никакой пользы;
— После утилизации живое дерево, в отличие от пластикового, перегнивает в земле и не наносит вреда природе.

Недостатки живых елок такие:
— “Срок службы”. Живое дерево необходимо покупать ежегодно;
— Осыпавшаяся, оставляя на полу иглы.

Преимущества искусственной елки следующие:
— Можно использовать многократно и легко устанавливать;
— Большой выбор;
— Отсутствие игл на полу, сокращается время уборки после праздников;
— Удобство хранения до следующего Нового года.

Недостатки искусственных елок такие:
— Вредное воздействие материалов, из которых сделаны новогоднее дерево;
— Искусственные елки собирают пыль;
— При многократном использовании елка портится и теряет первозданный вид;
— Часто их производят из пластика, содержащего хлор. Такой пластик не поддается переработке. И даже если елку изготовили из безопасного полиэтилена, он все равно может содержать токсичные красители или клей. Это также наносит вред окружающей среде как при производстве, так и при утилизации;
— По мнению “Greenpeace”, производство и утилизация искусственных деревьев вредит природе гораздо сильнее, чем заготовка живых с плантаций новогодних деревьев. Пластик не разлагается.

Напомним, в Гослесагентстве рассказали, где в Украине будут продавать самые дешевые и самые дорогие новогодние елки, а также дали советы, как правильно выбрать и ухаживать за новогодним деревом.

Добавим, экоексперт дал советы, как отпраздновать Новый год без ущерба для природы.

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