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Житловий сектор Торецька зранку обстріляли бойовики

Житловий сектор Торецька зранку обстріляли бойовики

Київ • УНН

 • 9349 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Бойовики зранку обстріляли з мінометів Торецьк, вогонь вівся по житловому сектору. Про це повідомив начальник ГУ НП у Донецькій області В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Сьогодні, з 6:30 бойовики з мінометів обстрілюють Торецьк. О 7:20 почали обстріл житлового сектора мирного міста. Попадання на вулиці Фестивальній і Павлова", - повідомив В.Аброськін.

З його слів, інформація про постраждалих мирних громадян наразі в поліцію не надходила. Після закінчення обстрілу слідчо-оперативна група поліції проведе огляд пошкоджених будинків, додав В.Аброськін.

Українські Національні Новини

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