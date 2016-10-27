Житловий сектор Торецька зранку обстріляли бойовики
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Бойовики зранку обстріляли з мінометів Торецьк, вогонь вівся по житловому сектору. Про це повідомив начальник ГУ НП у Донецькій області В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Сьогодні, з 6:30 бойовики з мінометів обстрілюють Торецьк. О 7:20 почали обстріл житлового сектора мирного міста. Попадання на вулиці Фестивальній і Павлова", - повідомив В.Аброськін.
З його слів, інформація про постраждалих мирних громадян наразі в поліцію не надходила. Після закінчення обстрілу слідчо-оперативна група поліції проведе огляд пошкоджених будинків, додав В.Аброськін.