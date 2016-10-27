Жилой сектор Торецка утром обстреляли боевики
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Боевики утром обстреляли из минометов Торецк , огонь велся по жилому сектору. Об этом сообщил начальник ГУ НП в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Сегодня, с 6:30 боевики из минометов обстреливают Торецк. В 7:20 начали обстрел жилого сектора мирного города. Попадание на улице Фестивальной и Павлова", - сообщил В.Аброськин.
По его словам, информация о пострадавших мирных граждан пока в полицию не поступало. После окончания обстрела следственно-оперативная группа полиции проведет осмотр поврежденных домов, добавил В.Аброськин.