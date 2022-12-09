Шмигаль доручив міністру енергетики розробити пріоритети для увімкнення світла

Цитата

"Держава й уряд систематизують процес щодо того, хто насамперед отримує електроенергію. Дав доручення міністру енергетики розробити та подати на розгляд уряду чіткі пріоритети включення електропостачання", – сказав Шмигаль.

Деталі

Прем'єр-міністр перерахував пріоритети для подачі електроенергії:

1. Критична інфраструктура, зокрема об’єкти водо-, теплопостачання та лікарні;

2. Об’єкти військово-промислового комплексу, які працюють на оборону держави;

3. Бізнес, який виготовляє критично важливі товари та продукти. Наприклад, хлібопекарні та молокозаводи;

4. Житловий сектор.

"Тільки після включення цих чотирьох зазначених груп має постачатись електроенергія на інші об’єкти. Це справедливий підхід, який дозволить нашій країні вистояти цієї зими", – зазначив Шмигаль.

Нагадаємо

Станом на сьогоднішній ранок в Україні зберігається значний дефіцит електроенергії, складні погодні умови уповільнюють ремонтні роботи.



Голова Укренерго Володимир Кудрицький повідомив, що зараз головне завдання енергетиків – зменшити дефіцит електроенергії на рівень, який був до останньої масованої ракетної атаки. Лише тоді буде змога повернутися до планових відключень.



