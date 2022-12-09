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Шмыгаль поручил министру энергетики разработать приоритеты для включения света

Шмыгаль поручил министру энергетики разработать приоритеты для включения света

Киев • УНН

 • 814881 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил министру энергетики Герману Галущенко разработать четкие приоритеты для подачи электроснабжения. Об этом он сообщил на заседании правительства, передает УНН.

Цитата

"Государство и правительство систематизируют процесс относительно того, кто в первую очередь получает электроэнергию. Дал поручение министру энергетики разработать и представить на рассмотрение правительства четкие приоритеты включения электроснабжения", – сказал Шмыгаль.

Детали

Премьер-министр перечислил приоритеты для подачи электроэнергии:

1. Критическая инфраструктура, в частности объекты водо-, теплоснабжения и больницы;

2. Объекты военно-промышленного комплекса, работающие на оборону государства; 

3. Бизнес, производящий критически важные товары и продукты. Например, хлебопекарные и молокозаводы;

4. Жилищный сектор.

"Только после включения этих четырех указанных групп должна поставляться электроэнергия на другие объекты. Это справедливый подход, который позволит нашей стране выстоять этой зимой", – отметил Шмыгаль.

Напомним

На сегодняшнее утро в Украине сохраняется значительный дефицит электроэнергии, сложные погодные условия замедляют ремонтные работы.

Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий сообщил, что сейчас главная задача энергетиков – уменьшить дефицит электроэнергии на уровень, который был до последней массированной ракетной атаки. Только тогда будет возможность вернуться к плановым отключениям.

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