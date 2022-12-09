Шмыгаль поручил министру энергетики разработать приоритеты для включения света
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил министру энергетики Герману Галущенко разработать четкие приоритеты для подачи электроснабжения. Об этом он сообщил на заседании правительства, передает УНН.
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"Государство и правительство систематизируют процесс относительно того, кто в первую очередь получает электроэнергию. Дал поручение министру энергетики разработать и представить на рассмотрение правительства четкие приоритеты включения электроснабжения", – сказал Шмыгаль.
Детали
Премьер-министр перечислил приоритеты для подачи электроэнергии:
1. Критическая инфраструктура, в частности объекты водо-, теплоснабжения и больницы;
2. Объекты военно-промышленного комплекса, работающие на оборону государства;
3. Бизнес, производящий критически важные товары и продукты. Например, хлебопекарные и молокозаводы;
4. Жилищный сектор.
"Только после включения этих четырех указанных групп должна поставляться электроэнергия на другие объекты. Это справедливый подход, который позволит нашей стране выстоять этой зимой", – отметил Шмыгаль.
Напомним
На сегодняшнее утро в Украине сохраняется значительный дефицит электроэнергии, сложные погодные условия замедляют ремонтные работы.
Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий сообщил, что сейчас главная задача энергетиков – уменьшить дефицит электроэнергии на уровень, который был до последней массированной ракетной атаки. Только тогда будет возможность вернуться к плановым отключениям.