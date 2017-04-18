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Житло економ класу подорожчало - статистика

Житло економ класу подорожчало - статистика

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. У порівнянні із четвертим кварталом 2016 року, цінова динаміка початку 2017 року має зворотну спрямованість. Подорожчало житло майже всіх категорій, зокрема подорожчали квартири в будинках економ класу. Про це УНН повідомляє з посиланням на аналітичний огляд ринку житлової нерухомості від City Development Solutions.

Так, житло преміум класу подорожчало на 3,2%, показавши стримане зростання цін, переважно завдяки зростанню курсу долара на валютному ринку. Квартири в житлових комплексах бізнес класу подорожчали на 11,3%, відігравши зниження цін 2016 р.

Вперше істотне падіння показали ціни в комплексах комфорт класу, незважаючи на те, що нові об'єкти цього сегменту ринку відкривають продажі з цінами, вищими від середньоринкових. Падіння середньозважених цін за I квартал становило 12,4%.

Таке значне зниження цін обумовлено як наслідками попереднього бурхливого зростання цін, так і тим, що комплекси, які позиціонують себе в класі комфорт, часто не відповідають заявленому рівню, що стає очевидно на більш пізніх етапах девелопменту.

Квартири в комплексах економ класу стали дорожче в середньому на 7,3%. Основна причина зростання цін в цьому сегменті - завершення періоду новорічних акцій і знижок.

Як повідомляв УНН, експерти вважають, що житло, особливо в новобудовах, є найкращою сферою інвестування для населення, особливо в умовах нестабільності банківської системи.

Особливу увагу експерти радять звернути на житло в новобудовах, які зводяться надійними забудовниками з досвідом реалізації багатьох проектів, наприклад ПАТ "ХК "Київміськбуд", який має більш ніж 60-річну історію роботи. Тим більше, що в компанії діють знижки від 10 до 20% на деякі квартири в новобудовах. Також, нагадаємо, нещодавно “Київміськбуд” запровадив абсолютно нову програму іпотечного кредитування “Від мрій — до дій” із рекордно низьким відсотком річних.

Умови програми: на умовах нової іпотечної програми інвестор має змогу взяти житло або комерційні (нежитлові) приміщення із відсотковою ставкою у 5% річних (за умови строку кредитування на 12 місяців). Такий відсоток є рекордно низьким для українського ринку нерухомості.

У разі, якщо термін надання іпотеки довший, на 1 та 2 рік відсоткова ставка становитиме 7,5%; із 3 року — 24% річних.

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