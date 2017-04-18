Жилье эконом класса подорожало – статистика

Так, жилье премиум класса подорожало на 3,2%, показав сдержанный рост цен, преимущественно благодаря росту курса доллара на валютном рынке. Квартиры в жилых комплексах бизнес класса подорожали на 11,3%, отыграв снижение цен 2016 г.

Впервые существенное падение показали цены в комплексах комфорт класса, несмотря на то, что новые объекты этого сегмента рынка открывают продажи с ценами выше среднерыночных. Падение средневзвешенных цен за I квартал составило 12,4%.

Такое значительное снижение цен обусловлено как последствиями предыдущего бурного роста цен, так и тем, что комплексы, позиционирующие себя в классе комфорт, зачастую не соответствуют заявленному уровню, что становится очевидно на более поздних этапах девелопмента.

Квартиры в комплексах эконом класса стали дороже в среднем на 7,3%. Основная причина роста цен в этом сегменте - завершение периода новогодних акций и скидок.

Как сообщал УНН, эксперты считают, что жилье, особенно в новостройках, является лучшей сферой инвестирования для населения, особенно в условиях нестабильности банковской системы.

Особое внимание эксперты советуют обратить на жилье в новостройках, которые возводятся надежными застройщиками с опытом реализации многих проектов, например ПАО "ХК "Киевгорстрой", который имеет более чем 60-летнюю историю работы. Тем более, что в компании действуют скидки от 10 до 20% на некоторые квартиры в новостройках. Также, напомним, недавно "Киевгорстрой" ввел совершенно новую программу ипотечного кредитования "Від мрій — до дій" с рекордно низким процентом годовых.

Условия программы: на условиях новой кредитной программы покупатель имеет возможность взять жилье или коммерческие (нежилые) помещения под процентную ставку в 5% годовых (при условии срока кредитования на 12 месяцев).Такой процент является рекордно низким для украинского рынка недвижимости.

В случае, если срок кредитования более длительный, на 1 и 2 год процентная ставка составит 7,5%; с 3 года — 24% годовых.