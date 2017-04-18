Жилье эконом класса подорожало – статистика

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 39624 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102117 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 156034 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116295 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116377 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112475 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104210 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107053 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103553 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Жилье эконом класса подорожало – статистика

Жилье эконом класса подорожало – статистика

Киев  •  УНН

 • 10080 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. По сравнении с 4 кварталом 2016 года, ценовая динамика начала 2017 года имеет обратную направленность. Подорожало жилье почти всех категорий, в частности подорожали квартиры в домах эконом класса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на аналитический обзор рынка жилой недвижимости от City Development Solutions.

Так, жилье премиум класса подорожало на 3,2%, показав сдержанный рост цен, преимущественно благодаря росту курса доллара на валютном рынке. Квартиры в жилых комплексах бизнес класса подорожали на 11,3%, отыграв снижение цен 2016 г.

Впервые существенное падение показали цены в комплексах комфорт класса, несмотря на то, что новые объекты этого сегмента рынка открывают продажи с ценами выше среднерыночных. Падение средневзвешенных цен за I квартал составило 12,4%.

Такое значительное снижение цен обусловлено как последствиями предыдущего бурного роста цен, так и тем, что комплексы, позиционирующие себя в классе комфорт, зачастую не соответствуют заявленному уровню, что становится очевидно на более поздних этапах девелопмента.

Квартиры в комплексах эконом класса стали дороже в среднем на 7,3%. Основная причина роста цен в этом сегменте - завершение периода новогодних акций и скидок.

Как сообщал УНН, эксперты считают, что жилье, особенно в новостройках, является лучшей сферой инвестирования для населения, особенно в условиях нестабильности банковской системы.

Особое внимание эксперты советуют обратить на жилье в новостройках, которые возводятся надежными застройщиками с опытом реализации многих проектов, например ПАО "ХК "Киевгорстрой", который имеет более чем 60-летнюю историю работы. Тем более, что в компании действуют скидки от 10 до 20% на некоторые квартиры в новостройках. Также, напомним, недавно "Киевгорстрой" ввел совершенно новую программу ипотечного кредитования "Від мрій — до дій" с рекордно низким процентом годовых.

Условия программы: на условиях новой кредитной программы покупатель имеет возможность взять жилье или коммерческие (нежилые) помещения под процентную ставку в 5% годовых (при условии срока кредитования на 12 месяцев).Такой процент является рекордно низким для украинского рынка недвижимости.

В случае, если срок кредитования более длительный, на 1 и 2 год процентная ставка составит 7,5%; с 3 года — 24% годовых.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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