Викрадення елітних позашляховиків у Кропивницькому: двом жителям Одещини оголосили про підозру
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 2 квітня. УНН. Правоохоронці оголосили про підозру двом жителям Одеської області, раніше судимих за майнові злочини, за три незаконні заволодіння автомобілями, що були скоєні на території Кропивницького. Про це поінформували УНН в пресслужбі ГУНП у Кіровоградській області.
Працівники поліції зібрали достатньо доказів, які вказують на причетність чоловіків до скоєння трьох угонів авто представницького класу марок Range Rover, Toyota Land Cruiser та Land Rover.
Чоловікам оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України "Незаконне заволодіння транспортним засобом".
Матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом направили до суду. За скоєне обвинуваченим загрожує позбавлення волі від 7 до 12 років з конфіскацією майна.
Як повідомлялося раніше в УНН, на Кіровоградщині судитимуть патрульного, який побив відвідувача кафе.