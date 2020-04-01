На Кіровоградщині судитимуть патрульного, який побив відвідувача кафе
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 1 квітня. УНН. На Кіровоградщині завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо працівника патрульної поліції, який у позаслужбовий час побив жителя області (ч. 1 ст. 122 КК України – умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження). Про це поінформували в прес-службі прокуратури області, передає УНН.
Наразі обвинувальний акт направили на розгляд суду. За скоєне патрульному загрожує до п’яти років позбавлення волі.
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Нагадаємо, подiя сталася бiля одного з розважальних закладiв Кропивницького району. Патрульний був нетверезий i побив вiдвiдувача закладу.