В Кировоградской области будут судить патрульного, который избил посетителя кафе
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Кировоградской области завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении работника патрульной полиции, который во внеслужебное время избил жителя области (ч. 1 ст. 122 УК Украины - умышленное средней тяжести телесное повреждение). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области, передает УНН.
Сейчас обвинительный акт направлен на рассмотрение суда. За содеянное патрульном грозит до пяти лет лишения свободы.
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Напомним, событие произошло возле одного из развлекательных заведений Кропивницкого района. Патрульный был нетрезв и избил посетителя заведения.