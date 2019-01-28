У столичному кафе побилися охоронці та відвідувачі

КИЇВ. 28 січня. УНН. В одному з кафе у Святошинському районі Києва виникла суперечка між відвідувачами закладу та охоронцями. Внаслідок бійки одна людина потрапила до лікарні. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації столичної поліції.