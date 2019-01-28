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У столичному кафе побилися охоронці та відвідувачі

У столичному кафе побилися охоронці та відвідувачі

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. В одному з кафе у Святошинському районі Києва виникла суперечка між відвідувачами закладу та охоронцями. Внаслідок бійки одна людина потрапила до лікарні. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації столичної поліції.

Так, в кафе на вулиці Чорнобильській виникла суперечка між відвідувачами закладу та охоронцями.

"На місці події правоохоронці попередньо встановили, що між учасниками інциденту спочатку виникла словесна перепалка, а коли на виклик прибули працівники охоронної фірми та намагалися припинити конфлікт, розпочалася бійка. У результаті один із охоронців застосував зброю травматичної дії", - прокоментували в поліції.

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У результаті бійки постраждало двоє осіб: 34-річного мешканця Київщини госпіталізували до медичного закладу, його життю нічого не загрожує, а 26-річному охоронцю надано медичну допомогу на місці.

Слідчий відділ Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 КК України - умисне легке тілесне ушкодження.

Нагадаємо, в одному з гуртожитків Києва п'яний водій маршрутки до смерті побив колегу.

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