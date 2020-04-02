Похищение элитных внедорожников в Кропивницком: двум жителям Одесской области объявили о подозрении
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 2 апреля. УНН. Правоохранители объявили о подозрении двум жителям Одесской области, ранее судимых за имущественные преступления, за три незаконные завладения автомобилями, совершенные на территории Кропивницкого. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУНП в Кировоградской области.
Работники полиции собрали достаточно доказательств, указывающих на причастность мужчин к совершению трех угонов авто представительского класса марок Range Rover, Toyota Land Cruiser и Land Rover.
Мужчинам объявили подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины "Незаконное завладение транспортным средством".
Материалы уголовного производства с обвинительным актом направлено в суд. За содеянное обвиняемым грозит лишение свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
Как сообщалось ранее в УНН, в Кировоградской области будут судить патрульного, который избил посетителя кафе.