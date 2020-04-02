Похищение элитных внедорожников в Кропивницком: двум жителям Одесской области объявили о подозрении

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 97427 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102729 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104812 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103882 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 112332 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100563 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105097 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106596 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131532 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130443 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Похищение элитных внедорожников в Кропивницком: двум жителям Одесской области объявили о подозрении

Похищение элитных внедорожников в Кропивницком: двум жителям Одесской области объявили о подозрении

Киев  •  УНН

 • 9626 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 2 апреля. УНН. Правоохранители объявили о подозрении двум жителям Одесской области, ранее судимых за имущественные преступления, за три незаконные завладения автомобилями, совершенные на территории Кропивницкого. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУНП в Кировоградской области.

Работники полиции собрали достаточно доказательств, указывающих на причастность мужчин к совершению трех угонов авто представительского класса марок Range Rover, Toyota Land Cruiser и Land Rover.

Мужчинам объявили подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины "Незаконное завладение транспортным средством".

Материалы уголовного производства с обвинительным актом направлено в суд. За содеянное обвиняемым грозит лишение свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Как сообщалось ранее в УНН, в Кировоградской области будут судить патрульного, который избил посетителя кафе.

Украинские Национальные Новости

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