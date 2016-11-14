Жителя Житомирщини засудили до 11 років ув'язнення за вбивство
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Суд визнав 45-річного жителя Бердичева винним у вбивстві та призначив покарання у вигляді 11 років позбавлення волі. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.
Так, у серпні 2013 року, близько 3 години, у кафе, що майже у центрі міста Бердичів, між 28-річним відвідувачем та 45-річним племінником власниці закладу виник інцидент.
Для з’ясування конфлікту вони вийшли на літній майданчик, де зав’язалася бійка, під час якої родич власниці кафе завдав бердичівлянину смертельних ножових поранень.
Завдяки оперативним діям правоохоронців того ж дня зловмисника затримано і повідомлено про підозру, а також ухвалою суду обрано запобіжний захід – тримання під вартою.
У ході судового розгляду кримінального провадження підозрюваного визнано винним за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України.
Чоловіка засудили до 11 років позбавлення волі.