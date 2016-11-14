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Жителя Житомирской области приговорили к 11 годам заключения за убийство

Жителя Житомирской области приговорили к 11 годам заключения за убийство

Киев • УНН

 • 5246 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Суд признал 45-летнего жителя Бердичева виновным в убийстве и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

Так, в августе 2013 года, около 03:00, в кафе, которое почти в центре города Бердичев, между 28-летним посетителем и 45-летним племянником хозяйки заведения возник инцидент.

Для выяснения конфликта они вышли на летнюю площадку, где завязалась драка, во время которой родственник владелицы кафе нанес жителю Бердичева смертельные ножевые ранения.

Благодаря оперативным действиям правоохранителей в тот же день злоумышленник был задержан и ему сообщили о подозрении, а также постановлением суда избрана мера пресечения - содержание под стражей.

В ходе судебного рассмотрения уголовного производства подозреваемого признали виновным по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.

Мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы.

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