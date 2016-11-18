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Жителя Черкащини, що до смерті забив вітчима, заарештували

Жителя Черкащини, що до смерті забив вітчима, заарештували

Київ • УНН

 • 6766 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Правоохоронці заарештували жителя Чигиринського району Черкащини, який до смерті забив свого вітчима. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Черкаської області.

Встановлено, що в ході сварки пасинок жителя Черкащини, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, умисно побив свого вітчима. Внаслідок отриманих травм чоловік помер.

Зловмиснику повідомлено про підозру за  ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Суд задовольнив клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За вчинення вказаного кримінального правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Розслідування справи триває.

Українські Національні Новини

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