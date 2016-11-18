Жителя Черкасской области, который до смерти забил отчима, арестовали
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Правоохранители арестовали жителя Чигиринского района Черкасской области, который до смерти забил своего отчима. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Черкасской области.
Установлено, что в ходе ссоры пасынок жителя Черкасской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно избил своего отчима. В результате полученных травм мужчина скончался.
Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Суд удовлетворил ходатайство прокурора об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
За совершение указанного уголовного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.
Расследование дела продолжается.